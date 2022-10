NAÏM

NAÏM, 9 février 2023, . NAÏM



2023-02-09 20:00:00 – 2023-02-09 Mais comment t’es passé d’ingénieur à humoriste ? La question lui a souvent été posée, alors il a décidé d’en parler : ce que lui ont apporté ses années en classe préparatoire et en école d’ingénieur, ce qu’il a également trouvé éprouvant, voire… Non, restons poli. Le monde obscur des “tronches de la classe”, de leur solitude, de la pression qu’ils subissent, des attentes des parents, du système. Sa reconversion : des maths aux vannes. Comment se défaire du regard de l’autre et arriver à quitter le confort pour sa passion ? Mais comment t’es passé d’ingénieur à humoriste ? La question lui a souvent été posée, alors il a décidé d’en parler : ce que lui ont apporté ses années en classe préparatoire et en école d’ingénieur, ce qu’il a également trouvé éprouvant, voire… Non, restons poli. Le monde obscur des “tronches de la classe”, de leur solitude, de la pression qu’ils subissent, des attentes des parents, du système. Sa reconversion : des maths aux vannes. Comment se défaire du regard de l’autre et arriver à quitter le confort pour sa passion ? +33 3 23 76 77 70 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/naim/ Naimù Spectacle Mail Soissons dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville