Visitez le moulin à six ailes de Nailloux, un moment convivial et ludique pour découvrir le fonctionnement d'un moulin et la culture des céréales en Lauragais.

Visites du 10/07 au 25/08 du lundi au vendredi :

– Visite express (20min) à 10h30 et 14h30, 2€/personne dès 6ans

– Visite avec atelier pain (1h) à 16h, 5€/personne dès 3ans

Inscription indispensable à Lauragais Tourisme : 05.62.57.09.68 / accueil@lauragaistourisme.fr

