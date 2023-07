Marché de Noel et bourse aux jouets Naillat Catégories d’Évènement: Creuse

Naillat Marché de Noel et bourse aux jouets Naillat, 26 novembre 2023, Naillat. Naillat,Creuse Marché de Noël à Naillat avec une bourse aux jouets..

Renseignements au 06 37 31 94 39 ou 07 84 10 42 16..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. . Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Naillat with a toy fair.

Information on 06 37 31 94 39 or 07 84 10 42 16. Mercado de Navidad en Naillat con feria del juguete.

Información en el 06 37 31 94 39 o en el 07 84 10 42 16. Weihnachtsmarkt in Naillat mit einer Spielzeugbörse.

Informationen unter 06 37 31 94 39 oder 07 84 10 42 16. Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Naillat Autres Adresse Ville Naillat Departement Creuse Lieu Ville Naillat

Naillat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naillat/