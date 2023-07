Randonnée pédestre Naillat, 14 juillet 2023, Naillat.

Naillat,Creuse

Randonnée pédestre avec 2 circuits. Ravitaillements à mi-parcours.

Renseignements au 05 55 89 07 27..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 12:30:00. .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking with 2 circuits. Refreshments at mid-course.

Information on 05 55 89 07 27.

Recorrido a pie con 2 rutas. Refrigerio a mitad del recorrido.

Información en el 05 55 89 07 27.

Wanderung mit 2 Rundgängen. Verpflegungsstellen auf halber Strecke.

Informationen unter 05 55 89 07 27.

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Pays Dunois