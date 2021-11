NAIA.R, le Forum Néo-Aquitaine de l’IA et de la Robotique Hangar 14, 9 décembre 2021, Bordeaux.

NAIA.R, le Forum Néo-Aquitaine de l’IA et de la Robotique

du jeudi 9 décembre au samedi 11 décembre à Hangar 14

NAIA.R, le Forum Néo-Aquitaine de l’IA et de la Robotique donne rendez-vous à l’écosystème scientifique et professionnel du 9 au 11 décembre 2021 au Hangar 14 à Bordeaux. Le forum se tiendra sur 3 jours sur plus de 5 000 m2 des espaces de démonstrations, stands, rencontres professionnelles, ateliers, tables rondes et conférences. Les 2 premiers jours seront réservés aux professionnels et le samedi sera ouvert au public. Plus de 50 exposants sont attendus pour présenter leurs solutions avec des démonstrations et ateliers. Tous les sujets d’actualités sur l’IA et la Robotique seront couverts à travers 8 thématiques grâce à programme riche en contenu avec plus de 60 conférences et ateliers proposés par les nombreux intervenants.

Entrée gratuite sur inscription

Hangar 14 Quai des Chartrons, 33 000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T18:00:00