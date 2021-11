Nai Barghouti Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 28 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 28 novembre 2021

de 15h à 16h30

payant

La voix de l’excellence

Chanteuse, compositrice et flûtiste, l’artiste palestinienne Nai Barghouti, 23 ans, promène à travers le monde sa parfaite maîtrise technique du chant arabe et un charisme révélé très tôt, lors de ses études musicales au Conservatoire national palestinien Edward Said.

Nai Barghouti, qui vit entre la Palestine et les capitales européennes où elle étudie, se produit sur les plus grandes scènes internationales. Elle s’inscrit dans un mouvement de fusion inspiré par d’autres divas comme Fayrouz et par une connaissance poussée du patrimoine musical arabe et de la culture musicale occidentale. Nai Barghouti vient de recevoir le prestigieux Prix 2020 du « Young Talent Award » du Concertgebouw, en Hollande.

Concerts -> Musiques du Monde

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Concerts -> Musiques du Monde En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-28T15:00:00+01:00_2021-11-28T16:30:00+01:00

TDV