Naho – « Back to 1970 » Café Théâtre Le Bacchus Rennes, vendredi 1 mars 2024.

Début : 2024-03-01 21:00

Fin : 2024-03-02 22:15

Je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. 1970 les premiers réfrigérateurs, ma première voiture, à la télé Drucker. Adieu le 21ème, Naho retourne dans les années 70.

https://www.le-bacchus.com/programmation/8004-naho-back-to-1970-mars-2024.html

Naho a toujours aimé mélanger sur scène la musique, la danse et l’humour !

Dans son nouveau spectacle, elle a choisi de dire adieu à notre époque !

Welcome les grosses lunettes en cailles, les joyeuses rouflaquettes, les chemises col Concorde, les pantalons pattes d’éléphants, les sous-pulls en acrylique violets et les guitares électriques branchées sur des pédales wah-wah !

Stop à la morosité !

Avouez, vous aussi, que vous êtes nostalgiques de cette époque synonyme d’insouciance et de liberté !

Formidable

Ce spectacle est certainement l’un des meilleurs one man/woman show auquel j’ai assisté ! J’ai pleuré de rire du début à la fin mais j’ai aussi été émue et sensible aux messages portés par Naho. C’est un spectacle drôle, engagé, extrêmement bien réalisé… et qui vous prend aux tripes. Bravo pour cette très belle performance !

Fabuleux, extraordinaire

Franchement un spectacle que j’ai adorées avec une vérité et une sincérité hors pair, avec un discours que tu le mondes pensent qui hausse être dit à haut voix vraiment une grande dame que je conseilles vivement allée la voir vraiment qui vous fera rire et le temps passera d’une rapide que vous en redemanderais vraiment splendie bravo l’artiste

A voir absolument

Nous avons passés un moment extraordinaire si bien que le lendemain j’y suis retournée avec des amis pour leur faire partager cette artiste. (Comme lorsque l’on parle d’un bon restaurant et que l’on a envie de le faire découvrir à nos plus proches). Un grand merci Naho , le lendemain on en parlait encore

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine