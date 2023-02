NAHIR CONNEXION LIVE, 11 mars 2023, TOULOUSE.

NAHIR CONNEXION LIVE. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

KRUMPP (L-D-21-3541 / 3542) présente en accord avec LIVENATION : ce concert. + 1ERE PARTIE Le timing, la constance et l’excellence. C’est ce qui caracteìrise Nahir, qu’il s’agisse de sa vie, sa carrieÌre ou sa musique. Neì aÌ Bobigny en 1998, c’est aÌ l’a?ge de 10 ans qu’il commence aÌ eìcrire, sur ses cahiers d’eìcole. Une passion qui nai?t par neìcessiteì dans la nuit d’une enfance pas toujours facile. Il y couche les penseìes qui le hantent, des textes qui l’habitent, qui refleÌtent la dureteì d’un quotidien qui deìjaÌ aÌ l’eìpoque, ne lui fait pas de cadeau. Sa mai?tresse d’eìcole tombe sur ses cahiers noircis et lui conseille alors de consulter un psychologue. Il ne le sait pas encore mais ces eìcrits sont les premiers pas d’une carrieÌre qu’il prendra le temps de fac?onner et aÌ laquelle il donnera tout. D’abord membre du groupe LEDG formeì avec des amis d’enfance avec lequel, il fait ses premieÌres armes et sort ses premiers morceaux, il choisit en 2018 de tenter l’aventure solo alors que le groupe commenc?ait aÌ faire parler de lui (notamment gra?ce aÌ des collaborations avec Key Largo). Un risque qui paie puisque le rappeur commence aÌ e?tre remarqueì. On l’aperc?oit dans Rentre Dans le Cercle, La ReleÌve de Deezer, dans le classement des 11 rappeurs aÌ suivre en 2020 de Booska-P. Il rappe chez Planet Rap et sur la sceÌne de Game Over aÌ l’Accord Hotel Arena. C’est aÌ ce moment que les premieÌres propositions de maison de disque arrivent. Mais c’est trop top pour l’artiste qui souhaite arriver au bon moment et avec les meilleures armes. Quand il s’agit de rap, Nahir ne vise que les eìtoiles et ne laisse rien au hasard, pour lui c’est reìussir ou s’eìteindre. Eìcrire ou mourir. Il continue de se faire entendre les anneìes suivantes avec “Fin de Couplet” une seìrie de freestyles qui acheÌvera de leìgitimer sa place sur la carte de la sceÌne rap francophone. ParalleÌlement il eìcrit et commence d’ enregistrer son premier projet et se fait remarquer par Kore, directeur artistique du label Awa chez Sony. Avec un projet en construction, c’est le bon moment pour le rappeur qui signe avec la maison de disque. Il sortir “Inteìgral” en mars 2O21, sa premieÌre carte de visite. Un projet sur lequel il se deìvoile : sombre et solitaire et deìmontre : une eìcriture chirurgicale, une technique irreìprochable, punchlines et theìmatiques noires avec comme cœur son envie d’aller de l’avant et de reìussir aÌ tout prix dans le rap. Une entreprise qu’il continue l’année suivante avec RIHAN, un tout premier album introspectif où il dévoile son parcours et sa vie personnelle, des doutes aux réussites et sur lequel il invite Alonzo, Lacrim, Dadju et retrouve son complice Freeze Corleone sur la partie 2 de Moneygram. Nahir

CONNEXION LIVE TOULOUSE 8 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

