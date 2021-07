Montmorillon place du vieux marché Montmorillon, Vienne Nahash Urban Brass Unit place du vieux marché Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Nahash Urban Brass Unit place du vieux marché, 21 août 2021-21 août 2021, Montmorillon. Nahash Urban Brass Unit

place du vieux marché, le samedi 21 août à 20:00

### **Festival de musique de chambre hors des sentiers battus en Vienne et Gartempe**

gratuit, tout âge

Festival des arts buissonniers 2021 place du vieux marché place du vieux marché montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T20:00:00 2021-08-21T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu place du vieux marché Adresse place du vieux marché montmorillon Ville Montmorillon lieuville place du vieux marché Montmorillon