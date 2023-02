NAGHIB SHANBEHZADEH TRIO BAISER SALE, 8 février 2023, PARIS.

NAGHIB SHANBEHZADEH TRIO BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 21:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Xavier Belin piano, Maurizio Congiu cbasse, Naghib Shanbehzadeh percus/batterie À 30 ans, Naghib Shanbehzadeh affiche déjà plus d’une décennie d’expérience scénique. Ayant collaboré avec des musiciens comme Billy Cobham, Manu Codjia ou encore Matthieu Donarier, le jeune percussionniste iranien est également membre du Shanbehzadeh Ensemble. Il a pu aussi bien bénéficier d’une transmission orale par les percussions traditionnelles du Sud de l’Iran que d’une transmission savante écrite par les percussions occidentales au conservatoire de Créteil. Sorti le 10 juin dernier, son dernier EP « I Am » est le fruit de plus d’un an d’un travail. Une année pendant laquelle il s’est remémoré ses nombreux voyages afin de retranscrire une part de ceux-ci dans ses titres. Il reprend sa tradition musicale du sud de l’Iran et la mêle aux influences jazz, électro, urbaines, rythmes africains et brésiliens. Six titres dans lesquels sont concentrés ses souvenirs. Les mélodies des solos de percussions s’agrémentent des sonorités de Xavier Belin au jeu pianistique métissé et de la contrebasse de Maurizio Congiu et son doigté énergique. Un beau voyage musical à découvrir ! Naghib Shanbehzadeh, XAVIER BELIN Naghib Shanbehzadeh, XAVIER BELIN

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

