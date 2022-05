Nagez dans le canal de l’Ourcq et le bassin de la Villette avec l’Open Swim Stars Harmonie Mutuelle Bassin de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Nagez dans le canal de l'Ourcq et le bassin de la Villette avec l'Open Swim Stars Harmonie Mutuelle Bassin de la Villette, 10 juin 2022, Paris. Du vendredi 10 juin 2022 au samedi 11 juin 2022

La troisième étape des Open Swim Stars Harmonie Mutuelle 2022, premier circuit de nage en eau libre en France, aura lieu les 11 et 12 juin. Les participants nageront dans le canal de l’Ourcq et le bassin de la Villette grâce aux six épreuves de la compétition. Nager en eau libre à Paris ? Un rêve devenu réalité grâce aux Open Swim Stars Harmonie Mutuelle. Pour sa 8e édition, la course aura lieu les 10 et 11 juin, dans le canal de l’Ourcq et le bassin de la Villette, et proposera 6 épreuves (1 km, 2 km palmes, 2 km, 5 km, 10 km, un combiné et un relais 4×500m). Paris est la 3e étape du circuit national, qui a débuté à Agde et Dunkerque. Imaginé en 2012, l’événement a été créé par d’anciens champions de natation (notamment Stephan Caron, double médaillé olympique, Frédérick Bousquet, vice-champion olympique) désireux de remettre à l’honneur la nage en eau libre au cœur des villes. C’est aussi une manière de faire revivre l’épreuve mythique de « La Traversée de Paris à la nage », organisée pour la première fois à Paris… en 1905 ! Envie de vous jeter à l’eau ? 1000 participants sont attendus pour cette série de courses insolites. Et pas besoin d’être un nageur professionnel : les épreuves s’adressent aussi bien aux nageurs non-licenciés qu’aux pratiquants des Fédérations françaises de natation, de triathlon ou encore d’Handisport natation. Contact : https://openswimstars.com/paris/ https://www.njuko.net/osshmparis2022/select_competition

