gratuit

« Nageuses sur Bitume », est une déambulation de rue regroupant 3 nageuses…sans eau ! Elles arpentent la ville à la recherche d’une piscine, qu’elles ne trouveront jamais. De la rencontre avec les habitants vont naître des incidents : un geste répété, un regard, une connivence, et les nageuses repartent ailleurs. Leurs pérégrinations leur font découvrir également la ville ; chaque trottoir, chaque élément de mobilier urbain peuvent devenir plongeoirs ou lignes d’eau. Cette déambulation, de registre burlesque et humoristique, se veut un clin d’œil aux Jeux Olympiques, à travers la discipline de la natation synchronisée. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Village Saint-Paul Village Saint-Paul Paris 75004

