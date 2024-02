Nage en eau glacée Route du lac Les Rousses, samedi 10 février 2024.

** Découvrez l’Énergie Pure du Lac des Rousses Nage en Eau Glacée encadrée par Thomas THOREMBEY, Éducateur Sportif Natation ! **

Êtes-vous prêt à vivre une expérience unique, à défier vos limites et à ressentir une montée d’adrénaline comme jamais auparavant ? Alors, plongez avec nous dans les eaux cristallines et glacées du lac des Rousses pour une séance de nage inoubliable.

Tarif: 10 euros par personne.

** Pourquoi choisir notre activité de Nage en Eau Glacée ?**

1. ** Une Aventure Unique ** Le lac des Rousses, situé dans un cadre naturel magnifique, offre un paysage à couper le souffle. Nager en eau glacée est une expérience unique qui vous rapprochera de la nature de la manière la plus intense.

2. ** Un Défi pour le Corps et l’Esprit ** La nage en eau glacée est un défi personnel où vous repoussez vos limites physiques et mentales. C’est une occasion de vous reconnecter avec votre corps et de renforcer votre résistance.

3. ** Sécurité Maximale ** Thomas, éducateur sportif en natation expérimenté, vous guidera à chaque étape de votre aventure en veillant à votre sécurité. Vous serez entre de bonnes mains pour profiter de l’expérience en toute confiance.

4. ** Bienfaits pour la Santé ** La nage en eau glacée est reconnue pour ses bienfaits sur la circulation sanguine, le renforcement du système immunitaire et la libération d’endorphines, vous procurant une sensation de bien-être inégalée.

** Équipements nécessaires **

Avant d’aller dans l’eau, il est important d’être habillé chaudement de la tête au pied.

Dans l’eau, vous n’avez besoin que de votre maillot de bain, d’un bonnet et éventuellement des bouchons d’oreilles !

Pour plus de confort, vous pouvez prévoir des petites sandales ou des chaussons de plongée. (l’entrée dans le lac n’est pas toujours agréable pour les pieds.)

Certains apprécient aussi les gants néoprène.

À la sortie, vous aurez besoin d’une serviette ou d’un peignoir le temps de sécher et de remettre vos vêtements chauds.

** Réservez dès maintenant votre aventure de Nage en Eau Glacée au Lac des Rousses ! **

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable, à vous reconnecter avec la nature, et à ressentir l’énergie pure du lac des Rousses. Réservez votre séance dès aujourd’hui et laissez-vous emporter par cette aventure stimulante.

Pour plus d’informations et réservations, contactez Thomas au 06 72 67 66 29 ou par mail maitre-nageur@thorembeyt.fr. N’attendez plus pour plonger dans l’inconnu et vivre une expérience inoubliable au lac des Rousses ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10

Route du lac Lac des Rousses

Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté maitre-nageur@thorembeyt.fr

