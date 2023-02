Nagasaki 100 ECS Paris Catégories d’Évènement: île de France

Nagasaki 100 ECS, 23 mars 2023, Paris. Le samedi 08 avril 2023

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 07 avril 2023

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 06 avril 2023

de 20h00 à 21h30

Le samedi 01 avril 2023

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 31 mars 2023

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 30 mars 2023

de 20h00 à 21h30

Le samedi 25 mars 2023

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 24 mars 2023

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 23 mars 2023

de 20h00 à 21h30

. payant Plein tarif: 14€ Tarif réduit (demandeur d’emploi, pass culture 12ème, +65 ans, groupe à partir de 10 personnes): 12€ Adhérents du 100ecs et -25 ans: 10€ Une adaptation du roman d’Eric Faye. Monsieur Shimura, célibataire et méticuleux, habitant Nagasaki est convaincu qu’on vient lui chaparder des aliments dans son frigo pendant son absence. Il installe alors discrètement une webcam afin de surveiller sa cuisine depuis son lieu de travail. C’est ainsi qu’il découvre étonné qu’une femme inconnue se fait tranquillement un thé. Il appelle la police, mais se repend aussitôt. Trop tard. Shimura apprendra qu’elle vivait chez lui dans un placard à futons à son insu depuis plus d’un an. Cette découverte bouleversera sa vie. Qui est-elle ? Pourquoi s’est-elle installée ici ?

Le récit de Mr Shimura et de cette femme énigmatique, c’est celle de deux êtres solitaires qui auraient pu se rencontrer, s’aimer et vivre une histoire commune.Mais comme deux planètes en orbite, ils étaient à la fois liés l’un à l’autre et condamnés à l’éloignement… Écrit d’après un fait divers japonais, Éric Faye a obtenu en 2010 le grand prix de l’Académie Française pour son roman Nagasaki. Adaptation : Olivier Cruveiller

Mise en scène : Olivier Cruveiller & Barthélémy Fortier

Avec Natalie Akoun, Olivier Cruveiller, Nina Cruveiller, Laurent Valero

Lumières : Nino Valette

Production : Cie Les Madones & Cie Ce soir-là, c'était la neige. Avec les soutiens du Théâtre de l'Epée de bois, du 100ecs, du Garage théâtre de Cosne sur Loire, le CRESCO de Saint Mandé et de la SACD

Cie Les Madones & Cie Ce soir-là, c’était la neige.

