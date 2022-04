NADSAT : SENTIMENTAL RAVE, TRAIN FANTÔME (LIVE) & MORE Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

NADSAT : SENTIMENTAL RAVE, TRAIN FANTÔME (LIVE) & MORE Petit Bain, 1 mai 2022, Paris. Nadsat revient pour fêter le printemps à Petit Bain avec un line up éclectique !

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 22h55 à 06h00

payant Nadsat revient pour fêter le printemps à Petit Bain avec un line up éclectique ! ⚡️ PROGRAMMATION ⚡️ Sentimental Rave AnyoneID b2b Asna AK47 Train Fantôme (Live) BILLETTERIE https://link.dice.fm/r97936ae3090 Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) 325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Contact : https://fb.me/e/1TLyzk1Ki https://link.dice.fm/r97936ae3090 Réservation

NADSAT : SENTIMENTAL RAVE, TRAIN FANTÔME (LIVE) & MORE @Esteban Gonzalez

