NADJA, CHEF-D’ŒUVRE DU SURREALISME Musée des Beaux-Arts de Rouen, 24 juin 2022, Rouen. NADJA, CHEF-D’ŒUVRE DU SURREALISME

du vendredi 24 juin au samedi 5 novembre à Musée des Beaux-Arts de Rouen

Fort de ses expériences et désireux de continuer à développer cette connaissance de la Normandie comme terre artistique au 20e siècle, le musée des Beaux-Arts de Rouen propose de consacrer, en 2022, une exposition à Nadja, ouvrage du théoricien du surréalisme André Breton, écrit au Manoir d’Ango, à Varengeville-sur-mer, en 1927 et publié en 1928. Nadja est tout à la fois l’un des livres phares d’André Breton, du surréalisme et de la littérature du 20e siècle. Débutant par la phrase « Qui suis-je ? » le livre se termine par la fameuse sentence qui a hanté ses nombreux lecteurs : « La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas ». Parsemé d’images, l’ouvrage s’inscrit tout autant dans l’histoire littéraire que l’histoire de l’art.

9€ – 6€ tarif réduit

