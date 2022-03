NADIR (Live Rap) + DJ Set avec SELECTER THE PUNISHER La Voie Maltée, 12 mars 2022, Marseille.

NADIR (Live Rap) + DJ Set avec SELECTER THE PUNISHER

La Voie Maltée, le samedi 12 mars à 21:00

LIVE RAP + DJ SET — NADIR — NADIR est un auteur, compositeur interprète et danseur, il découvre le rap grâce à son père lui même bassiste à l’Orchestre National de Barbès, qui l’amène à ses propres concerts et lui fait écouter des disques en tout genre depuis l’enfance. Il découvre Otis Reding, Youss N’Dour, IAM, Genesis ou encore Salif Keita. Nadir commence la pratique artistique avec le breakdance à l’âge de 9 ans, puis le graffiti avec sa mère, professeure de dessin qui le poussera, au vu de son intérêt pour l’art, à passer une audition pour le conservatoire de danse d’Avignon. Il y sera accepté en 2011 et commencera un cursus « danse-étude ». Il y restera jusqu’à ses 20 ans avant de débuter sa carrière à Paris en tant que danseur interprète et professeur de danse hip-hop. En parallèle, il développe son projet musical « NADIR » à Marseille, ville où il a grandi. En Novembre 2019, Nadir sort son premier album « REVER » en collaboration avec le beatmaker Maxime Court-Payen dit « Ian Seasons »; le projet cumule aujourd’hui plus de 90 000 écoutes sur Spotify. Dans la foulée de la sortie, il sort son premier clip « Martyre » réalisé par Gaspard LamI et Milo Mathéron avec qui il continuera de travailler par la suite. Il collabore également avec la chaîne YouTube « Le Règlement » pour faire l’ouverture de la saison 3 des « Règlement freestyle ». La vidéo sort en Février 2020 et cumule à l’heure actuelle plus de 500 000 vues. S’en suit un enchainement entre les clips « Faux monde », « TRICLIP » ainsi que la sortie de l’EP « 99% » qui apportera à NADIR un succès d’estime ainsi qu’une réelle crédibilité en tant qu’artiste indépendant au sein du paysage rap actuel. 2022, Nadir revient avec ce qui semble être une série d’EP nommée « SPECIMEN » dont le volume 1 est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour ce faire, le projet est produit par Maxime Court-Payen et Timon Imbert. On y retrouve également un featuring avec Milo Mathéron cette fois-ci en tant que chanteur. Il semblerait que 2022 soit un virage décisif pour NADIR qui n’a pas fini d’étonner et de faire remarquer son envie. — SELECTER THE PUNISHER — ► Selecter The Punisher (Dj set / Programmateur du Tighten Up Festival / 45 Live France / GROOVE UNITY) : “Activiste nocturne bien connu sur la place de Marseille, Selecter The Punisher est aussi le directeur artistique du très bon Tighten Up Festival et un des piliers des soirées Groove Unity. Autrement dit, un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne de vinyles remontant à la source du funk” Télérama Sortir. Il nous amène régulièrement sur un plateau à Marseille et ce aux quatre coins de la ville, depuis bientôt deux décennies, des grosses pointures du Djing et de la groovy production… 7 Rue Crudère, 13006 Marseille – 21h ! Entrée Libre

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



