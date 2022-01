NADINE NASSAR CHANTE POUR LE LIBAN Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

NADINE NASSAR CHANTE POUR LE LIBAN Clermont-l’Hérault, 18 février 2022, Clermont-l'Hérault. NADINE NASSAR CHANTE POUR LE LIBAN Clermont-l’Hérault

2022-02-18 – 2022-02-18

Clermont-l’Hérault Hérault L’association Les Amis des Orgues accueille un concert caritatif au profit des sinistrés de Beyrouth. La soprano Nadine Nassar sera accompagnée du harpiste Lucien Georges. Au programme, airs d’opéra et musique libanaise. L’association Les Amis des Orgues accueille un concert caritatif au profit des sinistrés de Beyrouth. La soprano Nadine Nassar sera accompagnée du harpiste Lucien Georges. Au programme, airs d’opéra et musique libanaise. accueil L’association Les Amis des Orgues accueille un concert caritatif au profit des sinistrés de Beyrouth. La soprano Nadine Nassar sera accompagnée du harpiste Lucien Georges. Au programme, airs d’opéra et musique libanaise. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault