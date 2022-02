Nadine Emma Cohen & Da House Trio Le Cloître Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Nadine Emma Cohen & Da House Trio Le Cloître, 24 février 2022, Marseille. Nadine Emma Cohen & Da House Trio

Le Cloître, le jeudi 24 février à 20:00

Nadine Cohen est une chanteuse de Jazz, elev e aux sons m lodieux de Charlie Parker, d’Ella Fitzgerald, O.PETERSON, Billie HOLIDAY… Le jazz , le vrai , celui qui donne envie de bouger, de danser, le SWING, voilà sa véritable passion. S’inscrivant dans la pure tradition des formations jazz modernes et emmenés par la voix de Nadine Emma COHEN, s’inscrivant elle-même dans la lignée des Billie Holiday , Ella Fitzgerald , et autres Sarah Vaughan… Nadine Emma COHEN pratique un jazz chaleureux , rythmé et entrainant .. revisitant de façon originale les grands standards de jazz américains des années 40_60 …ainsi que de grands classiques afro-cubains. Line up Nadine Emma COHEN Vocal Stephane MONDESIR Piano Jean Paul ARTERO Contrebasse Bernard CESARI Batterie

20€ partie musicale + 37€ diner

♫JAZZ♫ Le Cloître 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:00:00 2022-02-24T23:00:00

