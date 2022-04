NADINE COHEN JAZZ QUARTET Inga des Riaux (vieux gréement), 15 avril 2022, Marseille.

“CUBANA LATIN BOP CLUB” Nadine Emma COHEN reprend le flambeau du répertoire d’un”nouveau monde “et propose un jaillissement de standards de jazz américains et cubains revisites de façon originale … Riche en accents et couleurs musicales, les musiciens suscitent l’envie de bouger, de danser ! mais en préservant aussi l’émotion intense des ballades … En effet la frontière est ténue entre la Guajira et le Blues … Jazz bebop et musique cubaine sont intimement liés. Deux univers séparés géographiquement, politiquement mais tellement unis par les musiques et les musiciens du sud et nord américain Nadine Emma COHEN , chant Stephane MONDESIR , piano Jean-Paul ARTERO contrebasse Bernard CESARI , batterie RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 <> Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

