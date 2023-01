Nadia Vadori-Gauthier – Il nous faudra beaucoup d’amour Musée d’Art moderne de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Nadia Vadori-Gauthier – Il nous faudra beaucoup d’amour Musée d’Art moderne de Paris, 9 février 2023, Paris. Le dimanche 12 février 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 11 février 2023

de 16h00 à 17h00

Le jeudi 09 février 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles Opus pour trois danseurs, des œuvres et des spectateurs Pour une fois, des tableaux vont regarder de la danse ! Ceux de la collection permanente du Musée d’Art Moderne de Paris. Et vont à nouveau, en retour, être admirés par des spectateurs… de danse. Soudainement, subrepticement, les trois corps en déambulation révèlent une multitude d’émotions, de sensations dans leurs propres dialogues avec l’œuvre peinte, comme à nouveau exposée, offerte, étendue à tout l’espace, disponible à de nouvelles lectures. Textures, matières, cadrages, rythmes se répondent dans un va-et-vient visuel riche, enivrant voire vertigineux. Dans cette manière de relation particulière, cet intime partagé, beaucoup de délicatesse et confiance sont en jeu, de bienveillance et de curiosité. « Il nous faudra beaucoup d’amour », nous confie la chorégraphe souriante. + d’infos Musée d’Art moderne de Paris 11, av du Président Wilson 75116 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/evenement/nadia-vadori-gauthier-il-nous-faudra-beaucoup-damour/

© Yang Wang / Musée d’Art Moderne de Paris Nadia Vadori-Gauthier – Il nous faudra beaucoup d’amour

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée d'Art moderne de Paris Adresse 11, av du Président Wilson Ville Paris lieuville Musée d'Art moderne de Paris Paris Departement Paris

