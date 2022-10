Nadia McAnuff & The Ligerians + Selectress Gwen & Syra Chalon-sur-Saône, 19 novembre 2022, Chalon-sur-Saône.

Nadia McAnuff & The Ligerians + Selectress Gwen & Syra

2022-11-19 – 2022-11-19

Nadia Mcanuff & The Ligerians

Reggae – Jamaïque / Tours

Nadia McAnuff est une chanteuse et auteure Jamaïcaine. Née en Floride, elle est néanmoins élevée dans un environnement musical car elle est la fille du célèbre chanteur de roots reggae, Winston « Electric Dread » McAnuff. Les influences de Nadia sont diverses. Des racines, Bob Marley et Peter Tosh, aux phrasés jazz de Nina Simone… Elle collabore depuis quelques années avec divers producteurs, dont le grand Linval Thompson avec qui elle a sorti plusieurs single. Elle a commencé à travailler sur un EP avec The Ligerians en 2020 pendant le lockdown.

The Ligerians est un groupe de reggae basé à Tours en France. Ses membres créent leur propre Label et studio d’enregistrement, SoulNurse Records. Depuis une décennie ils collaborent avec de nombreux artistes français (Rod Anton, Joe Pilgrim, Nuttea…) et internationaux (Chezidek, Glen Washington, Linval Thompson, The Congos, Midnite, Max Romeo, etc…) autant en studio que sur scène.

Découvre : https://bit.ly/3RN5w7n

Selectstress Gwen & Syra

World / Reggae / Dub – Dijon / Montélimar

Une rencontre imprévue s’est formée en 2021, entre Selectress Gwen et la chanteuse Syra, lors d’un festival sound system dans le sud de la France. Depuis, une amitié s’est construite entre ces deux artistes, avec un partage musical orienté autour du Reggae mais en oscillant entre les styles. Elles ont décidé de s’allier pour des Djs sets accompagnés de live performance afin d’apporter plus de résonance aux messages puissants et aux mélodies du Reggae.

> Découvre : https://bit.ly/3BqgBG5

_______________________

Tarif abonné.e.s : 6

Tarif préventes : 9 € *

Tarif réduit sur place : 9 €

Plein tarif sur place : 12 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

_______________________

Ouverture des portes : 20H30

Happy Half Hour jusqu’à 21h

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

