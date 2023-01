Nadia, Frida, Diana, Joanna et toutes les autres… Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Nadia, Frida, Diana, Joanna et toutes les autres… 7 Rue de l'Île aux Plaisirs Le club – Le Silex Auxerre Yonne 2023-02-01 – 2023-04-05

2023-02-01 – 2023-04-05

Le club – Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs

Auxerre

Yonne EUR Exposition de douze toiles, douze portraits pour rendre hommage aux femmes, à toutes les femmes !

Mise à l’honneur de l’icône artistique que représente Frida Kahlo, la femme mondaine mais non moins subversive en la personne de la princesse Diana, ou Nadia et Joanna, ces femmes intemporelles singulières et ordinaires en même temps. Couchées sur du textile fleuri, ces femmes réalisées à partir de techniques mixtes, venez découvrir leur histoire. Expositions limitées à 100 personnes. Vernissage Le club – Le Silex 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre

Auxerre Le club - Le Silex 7 Rue de l'Île aux Plaisirs

