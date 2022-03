“Nadia, Butterfly”, de Pascal Plante Institut français de Barcelone, 22 mars 2022, Barcelone.

“Nadia, Butterfly”, de Pascal Plante

Institut français de Barcelone, le mardi 22 mars à 19:30

Nadia, une nageuse professionnelle de 23 ans, a décidé de se retirer de la compétition après les Jeux olympiques de Tokyo pour étudier l’anatomie. Si ce choix, que son entourage juge prématuré, lui prend beaucoup d’énergie, elle reste concentrée sur le relais de cette dernière carrière professionnelle, qui se termine sur une note positive. Un résultat inattendu qui plonge la jeune femme encore plus profondément dans le doute, alors qu’elle s’éloigne de plus en plus du reste de l’équipe. Seule Marie-Pierre, son amie et partenaire d’entraînement depuis dix ans, parvient à garder le contact. Profitant des quelques heures qui leur restent avant de quitter le Japon, ils se rendent en ville pour faire la fête… _Nadia, Butterfly_ est un drame sportif écrit et réalisé par le réalisateur québécois Pascal Plante. Pour son deuxième long métrage, le réalisateur de _Les faux tatouages_ (2017), s’appuie sur son expérience de nageur et la présence de quatre athlètes olympiques canadiens au casting pour dépeindre le monde du sport et son impact sur ceux qui en font partie. Avec pour toile de fond les Jeux olympiques de Tokyo 2020, le scénario suit les aventures d’une compétitrice de haut niveau qui a décidé de mettre fin à sa carrière avec de nombreuses années devant elle. Tourné durant l’été 2019 à Montréal et à Tokyo, Nadia, Butterfly a été inclus dans la sélection officielle du 73e Festival de Cannes.

Projection du film “Nadia, Butterfly”, de Pascal Plante, en VO sous-titré espagnol.

