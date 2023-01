Nadia Boulanger #4 – Leonard Bernstein / Lionel Sow Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert de musique chorale avec le Chœur de Radio France! Stravinsky n’a pas été l’élève de Nadia Boulanger, mais une vive amitié liait les deux musiciens. D’où ce Sacre du printemps à quatre mains, comme un clin d’œil. Les autres compositeurs à l’affiche de ce concert viennent tous d’outre-Atlantique : le Conservatoire de Fontainebleau, où enseigna Nadia Boulanger, fut vraiment un vivier de talents particulièrement prodigue ! AARON COPLAND

Four Motets LEONARD BERNSTEIN

The Lark, extraits AARON COPLAND

Lark IGOR STRAVINSKY

Le Sacre du printemps (version à quatre mains du compositeur)* LEONARD BERNSTEIN

Missa brevis Chichester Psalms ** *SHIN-YOUNG LEE orgue

*ISABELLE DEMERS orgue

GUILHEM TERRAIL contreténor

EMMANUEL CURT percussion

GILLES RANCITELLI timbales

**IRIS TOROSSIAN harpe

CHŒUR DE RADIO FRANCE

