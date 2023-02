Nadezda Nikolova exposée à la Galerie Esther Woerdehoff Galerie Esther Woerdehoff, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au samedi 25 mars 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

. gratuit

Nadezda Nikolova, née en 1978, est une artiste photographe croato-bulgare américaine basée à Oakland, en Californie. Elle a étudié les procédés d’impression phototrophique du XIXe siècle à l’université du Kentucky et au George Eastman Museum. Avant de devenir une artiste à plein temps, elle a obtenu une licence en sciences de l’environnement et une maîtrise en analyse politique. Nadezda Nikolova produit des photogrammes sur des plaques de collodion humide (ferrotypie) imaginés en dessin. Les paysages imaginaires de l’artiste sont réalisés en chambre noire dans un temps très court avant que la surface sensible ne sèche, grâce à des masques de papier, pinceau et diverses interventions. Empruntes de rêverie et d’exploration, les plaques sont assemblées pour créer de larges compositions qui mettent à la fois en évidence la beauté de cette technique photographique inventée en 1851 et la proximité entre photographie et geste pictural. Ses œuvres ont été exposées au niveau national et international.

Galerie Esther Woerdehoff 36 rue Falguière 75015 Paris

Contact : https://ewgalerie.com/

Nadezda Nikolova Elemental form 157