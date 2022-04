Nadau Ogeu-les-Bains, 11 juin 2022, Ogeu-les-Bains.

Nadau Ogeu-les-Bains

2022-06-11 – 2022-06-11

Ogeu-les-Bains 64680 Ogeu-les-Bains

0 0 EUR Si vous aimez la culture occitane, l’humour de Joan de Nadau, les chansons cultes (et elles sont nombreuses !), écouter la cornemuse et les instruments traditionnels, cet évènement est pour vous !

En première partie, à 18h30, les Passerons, jeunes enfants danseurs du groupe des Seuvetons de Lasseube, nous présenteront un spectacle de danses traditionnelles.

Le concert de Nadau débutera à 21h30.

Ouverture de la buvette et de la restauration dès 18h30 et après le concert.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle polyvalente où seulement 600 personnes pourront être accueillies.

Les commandes sont limitées à 10 places dans la même catégorie pour permettre au plus grand nombre d’être servi.

+33 5 59 39 98 00

Mairie d’Ogeu-les-bains

Ogeu-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-03-30 par