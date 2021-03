Trélissac Trélissac Dordogne, Trélissac Nadau en concert Trélissac Catégories d’évènement: Dordogne

Samedi 31 Juillet 2021 Les Bérnais de Nadau se produiront le 31 Juillet à Trélissac . Ambiance festive garantie avec cet étendard de la culture occitane. La billetterie et ouverte et les place risquent de s'arrache. Réservation : 06 40 38 77 65

