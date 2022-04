Nadau en concert aux Arènes Roquefort, 14 mai 2022, Roquefort.

Nadau en concert aux Arènes Roquefort

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14

Roquefort Landes Roquefort

18 EUR Le groupe Nadau revient dans les belles arènes de Roquefort pour un concert unique.

Ne ratez surtout pas la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte à la musique.

Nadau c’est aussi 4 Zenith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. Un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.

Vous pouvez dès à présent acheter vos billets en ligne ou aux points de vente habituels : Tabac Presse et Casino Shop de Roquefort.

©AIAA

Roquefort

