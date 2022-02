Nadau en concert ! Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Aurillac Cantal Aurillac EUR 22 22 Radio Pays d’Aurillac, la seule radio associative du Cantal, organise un grand concert avec Nadau… Nadau ? c’est 43 ans de carrière, 4 Zénith, 4 Olympia, la défense d’une langue : l’occitan. En première partie « FAI TIRA » : Sylvie PULLES et Yves LAVERNHE +33 6 11 14 77 46 https://www.radiopaysdaurillac.com/ Aurillac

