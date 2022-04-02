Nadau en concert ! Aurillac Aurillac
Nadau en concert ! Aurillac, 2 avril 2022, Aurillac.
Nadau en concert ! Aurillac
2022-04-02 – 2022-04-02
Aurillac Cantal Aurillac
EUR 22 22
Radio Pays d’Aurillac, la seule radio associative du Cantal, organise un grand concert avec Nadau… Nadau ? c’est 43 ans de carrière, 4 Zénith, 4 Olympia, la défense d’une langue : l’occitan. En première partie « FAI TIRA » : Sylvie PULLES et Yves LAVERNHE
+33 6 11 14 77 46 https://www.radiopaysdaurillac.com/
Aurillac
dernière mise à jour : 2021-12-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac