Nadau en concert à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Nadau en concert à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 21 juillet 2022, Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Nadau en concert à St Geniez d’Olt Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

2022-07-21 – 2022-07-21

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 22 EUR Concert le 21 juillet à 21h, Place du Cours, à St Geniez d’Olt

Places assises non numérotées

Organisé par la Marmotte Pétanque

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Billets en vente à l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac, à St Geniez d’Olt

Envoi des billets après réception d’un courrier avec votre règlement par chèque à l’ordre de la Marmotte Pétanque et d’une enveloppe timbrée à votre nom, en précisant vos coordonnées téléphoniques. Voilà le Grand Concert de l’été est de retour ! St Geniez d’Olt va de nouveau vibrer avec un concert de Nadau, le 21 juillet ! Concert le 21 juillet à 21h, Place du Cours, à St Geniez d’Olt

Places assises non numérotées

Organisé par la Marmotte Pétanque

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Billets en vente à l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac, à St Geniez d’Olt

Envoi des billets après réception d’un courrier avec votre règlement par chèque à l’ordre de la Marmotte Pétanque et d’une enveloppe timbrée à votre nom, en précisant vos coordonnées téléphoniques. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Autres Lieu Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Adresse Le Cloître Ville Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac lieuville Le Cloître Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Departement Aveyron

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-geniez-dolt-et-daubracsaint-geniez-dolt-et-daubrac/

Nadau en concert à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 2022-07-21 was last modified: by Nadau en concert à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 21 juillet 2022 Aveyron Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac

Saint Geniez d'Olt et d'AubracSaint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron