NADAL OCCITAN Montpellier, 22 décembre 2021, Montpellier.

NADAL OCCITAN Montpellier

2021-12-22 – 2021-12-22

Montpellier Hérault

Ne manquez pas la visite « NADAL OCCITAN » le 22 décembre !

►Revivez la traditions des Noëls occitans au son des haubois et accordéons. La Corala de Sant Guilhem et son chef de choeur-musicien Felip Carcassés animent une passejada culturelle et musicale, ponctuée de Nadalets (chants de Noël occitans).

Cette balade en français, permet de décrypter l’histoire occitane de la ville (toponymie, illustres personnages…), de découvrir des poèmes et des chants occitans.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Durée: 2h

Montpellier

