NADAL OCCITAN – FÊTE DE NOËL OCCITANE

Cabrières, 3 décembre 2022

15 Avenue de Clermont Cabrières Hérault

2022-12-03 17:00:00

Hérault Cabrières Le cercle occitan Los Vissonèls organise son Nadal occitan. Au programme, concert de chants de Noël par la chorale de Saint-Guilhem-le-Désert dirigée par Carcassès et balèti animé par le groupe occitan Tindarel. Apéritif offert et repas partagé. Boutique occitane. Participation au chapeau. Le cercle occitan Los Vissonèls organise son Nadal occitan. Au programme, concert de chants de Noël par la chorale de Saint-Guilhem-le-Désert dirigée par Carcassès et balèti animé par le groupe occitan Tindarel. Apéritif offert et repas partagé. Boutique occitane. Participation au chapeau. +33 4 67 44 63 97 Cabrières

