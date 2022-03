NADA SURF Alhambra, 8 décembre 2022, Genève.

NADA SURF

Alhambra, le jeudi 8 décembre à 19:00

Groupe culte, Nada Surf rolle sur sa vague power pop avec dextérité depuis trois décennies et déverse ses lyrics introspectifs avec amour et sincérité. Les vétérans du college rock américain continuent de drainer un public fervent depuis les années 90, livrant des tubes impérissables élaborés d’après une formule de prédilection: des guitares accrocheuses, une basse vrombissante, une batterie qui cogne et surtout LE moment – cette partie dans un morceau, que ce soit le refrain, une descente de toms ou une envolée lyrique – qui fait hurler le public et lever les poings et les bières. Pour preuve l’inoubliable Popular qui n’a pas pris une ride depuis 1996. Dans la catégorie Weezer, Death Cab for Cutie ou Teenage Fanclub, le groupe new-yorkais continue d’exceller, affinant son savoir-faire au fil de neuf albums, dont le superbe Never Not Together (2020), qui démontre, s’il le fallait encore, que leur lame de fond est loin de se fatiguer.

De CHF 49.- (debout) à CHF 60,60.- (assis)

Festival Antigel avec Mainland Music et Soldout Productions présentent : Nada Surf en concert à l’Alhambra le 08 décembre 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:00:00 2022-12-08T23:00:00