Le Musée national de l’espéranto a été fondé en 1977. Son fonds documentaire comporte environ 6 000 livres et brochures en ou sur l’espéranto, 1 400 revues et journaux anciens ou contemporains. Au fil des ans, les dons d’espérantistes célèbres ou d’associations sont venus enrichir ses collections. Le musée comporte également des collections d’objets divers (timbres-poste, cartes postales, objets publicitaires, brochures techniques) en lien avec l’espéranto.

Entrée libre

Découvrez ce centre unique en France d’archives et de documentation sur la langue universelle Esperanto Nacia esperanto muzeo 19 rue Victor Hugo 70100 Gray Gray Haute-Saône

