NACH – CLARA YSE – IMANY – OLIVIA RUIZ – NACH – C.YSE – IMANY – O.RUIZ LA CORDERIE ROYALE Rochefort, vendredi 28 juin 2024.

NACH ou Anna ChédidAutrice-compositrice-interprète et musicienne, elle interprètera quelques chansons de son album Peau Neuve. CLARA YSEChevaux de feu, Syncope aux fées. On dit qu’à l’origine, le poème était une chanson. Comme toutes les mythologies, celle-ci est devenue intraçable. Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui s’arque-boute de l’ombre à la lumière, on croit voir le poème incarné. La chanteuse-poète et ses musiciens prodiges nous fraient un chemin dans une forêt aux symboles inclassable tant ils empruntent et synthétisent des rythmes-mythes variés. Chanson française, polyphonies épiques, fusion, la chanteuse avance, en équilibre, entre deux mondes, au bord des mots, et les unit dans un spectacle puissant, envoûtant et généreux.IMANYElle interprétera des titres de son dernier album. Voodoo Cello : la voix d’Imany habillée de huit violoncelles, pour transformer des tubes pop de Radiohead à Cat Stevens en passant par Black et sa Wonderful life. OLIVIA RUIZSept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n’a jamais quitté la scène. Elle arpentait celle des librairies où ses deux romans ont rencontré un immense succès (plus d’un million de lecteurs), et celle des théâtres où elle s’est produite avec le spectacle Bouches Cousues. Elle revient aujourd’hui avec « La Réplique » nouveau titre à l’allure d’autoportrait et un nouvel album en 2024 qui parlera à toutes celles et ceux qui ne veulent pas abdiquer devant les diktats ambiants. Sur une musique parfaitement équilibrée entre la moiteur d’un rythme latin et les grondements rageurs de l’électronique, vos corps entiers vibreront face au retour d’Olivia Ruiz.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:00

LA CORDERIE ROYALE ESPLANADE DE LA CORDERIE ROYALE 17300 Rochefort 17