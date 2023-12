Nach – Cellule Théâtre de la Bastille Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Dans cet autoportrait à fleur de peau, Nach donne vie à des figures qui l’habitent et explore ses propres territoires clairs-obscurs. Elle danse la violence, la démesure, le désir et sa puissance. Elle pousse les portes de l’enfermement et se joue des miroirs.

Krump ! Sinon rien ! Nach, dans ce premier solo créé en 2017 crie son appartenance à la mouvance, à ce cri corporel et social mais déjà se démarque, s’affirme, enfourche le cheval fougueux de la création. L’éloge du puissant royaume évoqué témoigne aujourd’hui dans le parcours de la chorégraphe de l’ouverture à la nécessité du dire : ce qu’elle est, ce qu’elle représente, ce qu’elle refuse… Brulante, exigeante, à la recherche du « territoire des clairs-obscurs intérieurs », elle clame alors l’énergie folle de la construction personnelle, du vif : « Je suis une guerrière. Je risque. Jour après jour, je m’invente, je découvre, j’ose, je ne fléchis pas ». Manifeste têtu et tenace qui depuis ne la quitte pas. La danse est aussi un bel art de combat.

Théâtre de la Bastille 76 Rue de la Roquette 75011 Paris

Contact : info@faitsdhiver.com

