Le mardi 23 avril 2024

de 19h00 à 22h00

Tarif New Morning : 31.90 EUR

Originaire des rives du fleuve Capibaribe à Recife, Nação Zumbi célèbre en 2024 trois décennies de résistance musicale. Avec le Manguebeat, qui fusionne les rythmes du Nordeste, l’électronique et la critique sociale, le groupe continue après le décès de Chico Science, de poursuivre sa lutte, avec des paroles mettant en lumière les inégalités et qui défendent la diversité culturelle. Leur impact dépasse les frontières du Brésil, introduisant le Manguebeat sur des scènes mondiales. Aujourd’hui, ils sont plus qu’un simple groupe : ils sont la voix poétique de la protestation, un phare de l’innovation et un porte-étendard des luttes sociales. Que cette musique, à la fois enracinée et révolutionnaire, continue de nous guider !!! New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/3659376114337055/ https://www.facebook.com/events/3659376114337055/ https://www.newmorning.com/20240423-5885-nacao-zumbi.html

