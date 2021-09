Bois-Colombes Captain Fox Bois-Colombes, Hauts-de-Seine NaBo en concert au Captain Fox Captain Fox Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

NaBo en concert au Captain Fox

Captain Fox, le samedi 11 décembre à 21:00

Captain Fox, le samedi 11 décembre à 21:00

Très loin des standards du R&B français, cet auteur compositeur interprète refuse de tomber dans les clichés c’est pourquoi les thèmes abordés sont actuels et percutants. Motivé par le fait de toujours proposer de nouvelles sonorités et de nouvelles façons d’aborder le R&B, NaBo n’hésite pas à sortir des sentiers battus et c’est ce qui fait de lui un artiste différent dans le paysage musical urbain français.

Concert RnB Captain Fox 16 place Mermoz 92270 Bois-Colombes

2021-12-11T21:00:00 2021-12-11T23:30:00

