Nabirat: grande fête traditionnelle de la fraise Nabirat, 15 mai 2022, Nabirat.

Nabirat: grande fête traditionnelle de la fraise Nabirat

2022-05-15 – 2022-05-15

Nabirat Dordogne Nabirat

Rendez-vous le dimanche 15 mai pour participer à cette belle fête qui fait honneur à la fraise de Nabirat avec une tarte aux fraises géante de plus de 30 m2.

Toute la journée, un programme d’animations exceptionnel vous est proposé :

– Vide-grenier

– Marché de producteurs et créateurs locaux

– Vente de pain cuit sur place dans le four communal

– Repas du midi (sur réservation)

– Restauration sur place avec différents food trucks

– Initiation aux arts du cirque

– Animation musicale avec le duo Berzinc

– Ambiance avec le clown Nico Choco

– Grande tombola pour gagner un vol en montgolfière pour 2 personnes

Renseignements, inscriptions: mairie de Nabirat au 05 53 59 08 97.

Dimanche 15 mai : Belle fête de la fraise de Nabirat, tarte aux fraises de plus de 30 m2!

Vide-grenier;- Marché de producteurs et créateurs locaux; pain cuit sur place , restauration, arts du cirque, animation musicale, … inscriptions: mairie de Nabirat au 05 53 59 08 97.

+33 5 53 59 08 97

Rendez-vous le dimanche 15 mai pour participer à cette belle fête qui fait honneur à la fraise de Nabirat avec une tarte aux fraises géante de plus de 30 m2.

Toute la journée, un programme d’animations exceptionnel vous est proposé :

– Vide-grenier

– Marché de producteurs et créateurs locaux

– Vente de pain cuit sur place dans le four communal

– Repas du midi (sur réservation)

– Restauration sur place avec différents food trucks

– Initiation aux arts du cirque

– Animation musicale avec le duo Berzinc

– Ambiance avec le clown Nico Choco

– Grande tombola pour gagner un vol en montgolfière pour 2 personnes

Renseignements, inscriptions: mairie de Nabirat au 05 53 59 08 97.

pixabay

Nabirat

dernière mise à jour : 2022-04-19 par