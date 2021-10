Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Naâman Sound System Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Après avoir retrouvé la scène cet été sur sa tournée de Festivals, Naâman ne la quitte plus ! En quelques années, Naâman s’est imposé comme l’un des poids lourd du Reggae Européen. Un disque d’or dans ses bagages, plus de 500 000 followers cumulés sur les plateformes de streaming et plus de 100 millions de vues sur ses différents clips, c’est entre l’Inde et la Métropole que vit désormais le natif de Dieppe. De nombreux nouveaux morceaux à venir découvrir en Live.br> EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 18€

2021-11-04T20:30:00 2021-11-04T22:30:00

