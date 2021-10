Wasquehal the black lab Nord, Wasquehal Naâman à the Black Lab ! the black lab Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

En quelques années, Naâman s’est imposé comme l’un des poids lourd du Reggae Européen. Un disque d’or dans ses bagages, plus de 500 000 followers cumulés sur les plateformes de streaming et plus de 100 millions de vues sur ses différents clips, c’est entre l’Inde et la Métropole que vit désormais le natif de Dieppe. Pour Naâman, la musique n’a pas de frontière, il la clame sur toutes les terres. Il avait commencé sur celle du reggae, en enregistrant son premier album Deep Rockers, Back A Yard (2013), chez Harry J Studio. Il continue parallèlement à la sortie de son deuxième album Rays Of Resistance (2015), avec une tournée allant de Budapest à Kingston, de Moscou à Paris, dénombrant plus de trois cents dates. Il persévère avec le Beyond The Tour (2018-2019) qui l’emmène dans le Pacifique, en Afrique du Sud, en Australie, Nouvelle Zeland, en passant également par les plus belles scènes européennes: Rototom Sunsplash Festival, BoomTown… Cet été Naâman a retrouvé la scène, aux côtés du Deep Rockers Crew, pour une tournée de Festivals d’été. Un été plus que productif pour le poids lourds du reggae français qui en a profité pour dévoiler un EP acoustique «Unplugged», un nouveau single «Sunrise Of India» et un featuring attendu avec Dub Inc «Crazy». Et tous ces nouveaux morceaux, Naâman compte bien les défendre sur scène dès cet automne. Accompagné de son accolyte Fatbabs, venez redécouvrir l’énergie si singulière de Naâman en soundsystem !! De nombreux nouveaux morceaux à venir découvrir en Live. Accompagné de son accolyte Fatbabs, venez redécouvrir l’énergie si singulière de Naâman en soundsystem !! → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → The Black Lab : 8 Rue des Champs, 59290 Wasquehal

