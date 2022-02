Naâman 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Naâman 6Mic, 9 avril 2022, Aix-en-Provence. Naâman

6Mic, le samedi 9 avril à 21:00

Un Printemps attendu pour Naâman ! Le poids lourd du reggae français l’a annoncé, un nouvel album est à venir pour le printemps 2022. Si pour l’instant Naâman n’a révélé ni la date de sortie, ni le titre, ni la cover, il dévoile en revanche ses premières dates de tournée. C’est évidemment aux côtés du Deep Rockers Crew que Naâman défendra ce nouvel opus sur scène, dès le mois d’Avril 2022. Un tout nouveau show, pour un tout nouvel album, mais toujours avec la même énergie ! Retrouvez Naâman dès le mois d’Avril, pour une tournée de salles à travers toute la France !

26€

♫♫♫ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville 6Mic Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Naâman 6Mic 2022-04-09 was last modified: by Naâman 6Mic 6Mic 9 avril 2022 6Mic Aix-en-Provence aix en provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône