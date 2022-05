N3RDISTAN – ORIENTAL BEAT & POÉSIE ARABE – LA FABRIQUE A CHANSON AVEC WIDAD MJAMA Villefort Villefort Catégorie d’évènement: Villefort

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 21:30:00

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 21:30:00

Villefort Lozère 10 12 EUR Villefort Entrez de plain-pied dans la cité de N3rdistan, l’état indépendant où les mots ont valeur d’actes et où la vérité est arme fatale ! A N3rdistan, un pays sans frontières réelles, les nuages sont si sombres et si bas, qu’ils empêchent les rêves d’atteindre le ciel. Un peuple soumis y végète sans autre ambition que celle de survivre. Mais des troubadours d’un autre temps ont forcé les serrures numériques, pour ramener du son éthéré dans ce monde déserté de sens. Les guerriers de N3rdistan puisent dans un grimoire de textes anciens, ceux que des maîtres poètes ont proféré à la face des puissances maléfiques, pour garder la foi en la lumière.

Bienvenue dans les contrées déroutantes du N3rdistan, qui chante le malaise universel d’un peuple. LA FABRIQUE A CHANSONS (SACEM) De l’écriture à l’interprétation

Présentation par les enfants des classes de CP/CE/CM de l'école publique de Pied-de- Borne de leur travail d'écriture et d'interprétation de chanson réalisé avec Widad Mjama. Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec le Théâtre de La Forge et le foyer rural de Pourcharesses
billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Bienvenue dans les contrées déroutantes du N3rdistan, qui chante le malaise universel d’un peuple. LA FABRIQUE A CHANSONS (SACEM) De l’écriture à l’interprétation

Présentation par les enfants des classes de CP/CE/CM de l’école publique de Pied-de- Borne de leur travail d’écriture et d’interprétation de chanson réalisé avec Widad Mjama. Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec le Théâtre de La Forge et le foyer rural de Pourcharesses N3RDISTAN

Villefort

