N°3- Session des familles d'été 2022

N°3- Session des familles d’été 2022

du dimanche 31 juillet 2022 au mardi 9 août 2022 à Corbara-Couvent Saint Dominique

Nous proposons à toutes les familles de venir passer huit jours de vacances sous le regard du Christ, l’accompagnement d’une communauté priante de frères dans un cadre porteur, pour faire grandir l’amour et la joie dans la famille. Au cours de la session, chaque tranche d’âge sera prise en charge par des frères et sœurs ou des bénévoles. Il vous sera proposé des temps d’Eucharistie, de prière, d’enseignements, d’échanges en couple ou en famille, et des temps détente. Pour les sessions N° 3 et 4 nous proposons un encadrement particulier pour les ados de 15 à 18 ans avec des sorties en groupe hors du couvent à travers des activités comme le canoë, la voile, la plongée sous marine, la marche en montagne… Merci aux parents de prévoir un coût pour la participation à ses activités. Cette session est aussi un temps de rencontres et d’échanges avec d’autres familles d’horizons et d’expériences divers. Venez et laissez-vous transformer et renouveler par le Seigneur et la rencontre des autres. **Calendrier 2022** **Sessions des familles d’été** **N°1 du dimanche 10 au dimanche 17 juillet 2022** _Quel bonheur pour nos familles?_ **Père Louis Marie** **N° 2** du mercredi 20 au jeudi 28 juillet 2022, _Toute la Bible en une session_ **Père Thomas Joachim** **N° 3** du dimanche 31 juillet au mardi 9 août 2022 _Famille, lieu de communion et d’Amour_, **Père Paul-André** **N° 4** du vendredi 12 au dimanche 21 août 2022 _Famille, lieu de communion et d’amour,_ **Père Paul-André** Contact: Frère Louis-Marie/ 04 95 60 06 73/ 06 73 27 56 90 [[hotellerie.corbara@stjean.com](mailto:hotellerie.corbara@stjean.com)](mailto:hotellerie.corbara@stjean.com) Plus d’informations et inscriptions: [www.stjean-corbara.com](http://www.stjean-corbara.com)

Nous vous invitons à effectuer votre inscription sur notre site afin de confirmer votre réservation. Merci pour votre bonne compréhension et votre générosité !

Famille, lieu de communion et d’amour avec le Père Paul-André.

Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara Haute-Corse



