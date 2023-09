Stage carnet de voyage N°2 la Majorie basse Altillac, 29 octobre 2023, Altillac.

Altillac,Corrèze

Avec Marie Thoisy.

Le monde végétal. Exploration automnale, un petit paradis.

Pique-nique tiré du sac et surprise gourmande.

Apporter son matériel de dessin et un siège pliable.

Inscription sur le site Internet de Marie Thoisy..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 16:00:00. EUR.

N°2 la Majorie basse Rdv à la pépinière La Pépi de Chapi

Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With Marie Thoisy.

The plant world. Autumn exploration, a little paradise.

Packed picnic and gourmet surprise.

Bring your drawing materials and a folding chair.

Registration on Marie Thoisy’s website.

Con Marie Thoisy.

El mundo vegetal. Exploración otoñal, un pequeño paraíso.

Picnic para llevar y sorpresa gastronómica.

Traiga su material de dibujo y una silla plegable.

Inscripciones en la página web de Marie Thoisy.

Mit Marie Thoisy.

Die Welt der Pflanzen. Herbstliche Erkundung, ein kleines Paradies.

Picknick aus dem Rucksack und leckere Überraschung.

Zeichenmaterial und einen Klappsitz mitbringen.

Anmeldung auf der Website von Marie Thoisy.

Mise à jour le 2023-09-17 par Corrèze Tourisme