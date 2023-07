manifestations aout et septembre au chateau de chamousseau à Queaux N°10 chamousseau Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne manifestations aout et septembre au chateau de chamousseau à Queaux N°10 chamousseau Queaux, 5 août 2023, Queaux. Queaux,Vienne animations ASTRONOMIE 5 aout 20h30, TRANSHUMANISME 9 septembre17h, REDECOUVERTE DE NOS MATRIMOINES 16 et 17 septembre de 14h à 19h.

N°10 chamousseau chateau de chamousseau

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



animations ASTRONOMY august 5 8:30 pm, TRANSHUMANISM september 9 5 pm, REDECOUVERING OUR MATRIMOINES september 16 and 17 2 pm to 7 pm aSTRONOMÍA el 5 de agosto a las 20.30 h, TRANSHUMANISMO el 9 de septiembre a las 17 h, REDESCUBRIENDO NUESTRO PATRIMONIO los días 16 y 17 de septiembre de 14 a 19 h animationen ASTRONOMIE 5. August 20:30 Uhr, TRANSHUMANISMUS 9. September 17:00 Uhr, REDECOUVERTE DE NOS MATRIMOINES 16. und 17. September von 14:00 bis 19:00 Uhr

