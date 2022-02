N0!R Leda Atomica Musique, 11 mars 2022, Marseille.

N0!R

Leda Atomica Musique, le vendredi 11 mars à 19:00

NØ!R (Post Punk / New Warm Wave) Toulon Voici donc un groupe plutôt atypique pour la région sud-est. Quatre lettres vibrantes dans les ténèbres : NØ!R n’est pas seulement qu’un énième groupe de musique “froide” de l’hexagone, il a encore de quoi exprimer la rage des seigneurs. Formé dans l’urgence à l’automne 2018, NØ!R voit rouge et loin puisqu’il travaille sans relâche des compos, dans un rock énergique qu’il distille. Parfois dans les élans mélancoliques de la coldwave, souvent dans les nerveuses mélodies du post-punk. Leurs principales inspirations et influences viennent de tout ce qui a fait les lettres de noblesses de la Musique de la fin des années soixante-dix et du début des eighties. Assurément ces quatre gars ont de la bouteille, mais l’élixir qu’ils vous proposent en live va vous chauffer le cœur et les sens. NØ!R joue du Post Punk, New Warm Wave. Le groupe est composé de BenInBlack (chant), Mooly (gratt), Ced Vicious (basse) et de Mitchiz (fûts). [https://www.facebook.com/NOIR.original](https://www.facebook.com/NOIR.original) [https://www.youtube.com/watch?v=8FPCAzlaq28&t=33s](https://www.youtube.com/watch?v=8FPCAzlaq28&t=33s) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

prix libre + adhésion

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T22:00:00