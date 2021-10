N. GARDEL & THE HEADBANGERS BIG BAND Grand Théâtre des Cordeliers, 21 janvier 2022, Albi.

Grand Théâtre des Cordeliers, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Après deux albums unanimement salués par la critique, le trompettiste Nicolas Gardel & The Headbangers se lancent dans l’aventure titanesque du Big Band. Autour du trompettiste, pas moins de 20 musiciens sont réunis pour une musique aux dimensions inattendues et hors normes, loin des clichés déjà abordés dans cet exercice. The Headbangers Big Band fait dialoguer funk et musique pop électro. Il développe un son singulier, puissant, élégant, doté d’une énergie et d’une créativité ravageuses. Du groove et du funk à revendre, des solistes hors pairs, pour un concert d’anthologie à n’en pas douter ! Nicolas Gardel débute la trompette à l’âge de sept ans. Il a été formé au Conservatoire de Toulouse puis au Conservatoire Supérieur de Paris. En 2005, il rejoint le prestigieux Big Band de l’Armée de l’Air dirigé par Stan Laferrière. Parallèlement, il entame une carrière de sideman reconnu et chacune de ses apparitions est unanimement saluée par le public et la presse aux côtés d’artistes de renom : Texier, Galliano, Panossian, Legrand… pour ne citer que quelques noms. Nicolas Gardel développe aujourd’hui ses propres projets et se produit sur les plus grandes scènes : Jazz in Marciac, Montreux Jazz festival, Jazz à Vienne… **Distribution** THE HEADBANGERS Composition, trompette, clavier Nicolas Gardel / Saxophone Franck Mottin / Claviers Arthur Guyard / Guitare Dorian Dutech / Basse Philippe Burneau / Batterie Jérôme Martineau / Percussions Florent « Pepino » Tisseyre LE BIG BAND Trompettes Alain Cazcarra (lead), Cyril Latour, Mathieu Haage, Tony Amouroux / Trombones Jérôme Capdepont, Baptiste Techer, Olivier Lachurie, Jérôme Laborde / Saxophones Christophe Mouly, Yves Moreu, David Haudrechy, David Pautric, Gaël Pautric

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 €

Jazz

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi



