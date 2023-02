Visite d’un atelier d’orfèvrerie N de Sainte Croix 57 rue de Bezons 78420 Carrières sur Seine, 1 avril 2023, Carrières-sur-Seine.

Visite d’un atelier d’orfèvrerie 1 et 2 avril N de Sainte Croix 57 rue de Bezons 78420 Carrières sur Seine

Visite d’un atelier d’orfèvrerie

N de Sainte Croix 57 rue de Bezons 78420 Carrières sur Seine 78420 Carrières-sur-Seine 78420 Yvelines Île-de-France

Pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art j’ouvre mon atelier depuis plusieurs années au public, intéressé de découvrir un atelier d’orfèvrerie.

J’explique les différents outils et machines dans mon atelier et montre certaines techniques de réalisation.

Des photographies et albums de photographies de mes créations seront exposés, en plus de mes créations visibles dans la partie boutique de mon atelier.

Je crée des bijoux dans mon atelier en utilisant de l’argent sterling et des pierres semies-precieuses. Souvent je crée sur mesure pour mes clients qui viennent me voir dans mon atelier, tout au long de l’année. Je prend des photos de mes créations que je publie ensuite sur ma page Facebook. C’est un excellent outil de communication pour trouver des clients et intéresser les jeunes à mon métier.

Je suis de formation designer de l’université de Design de Pforzheim en Allemagne. Ceci ma permis d’être polyvalent tout au long de ma carrière. J’ai débuté en 1995 en tant que styliste dans la maison courrèges à Paris et il y a 10 ans j’ai crée ma propre marque N de Sainte Croix.

Depuis toujours mes valeurs dans le design et la création sont la durabilité, le respect de l’environnement, le circuit court et le recyclage en plus à un prix abordable.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Natalie de Sainte Croix